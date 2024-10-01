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08:46, 1 октября 2024Экономика

Россиян предупредили о скором подорожании автомобилей

«Известия»: автомобили в России подорожают на 5-10 % из-за повышения утильсбора

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В ближайшие несколько месяцев цены на новые автомобили в России увеличатся в среднем на 5-10 процентов на фоне резкого повышения утильсбора. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк считает, что в октябре-ноябре новые машины в России подорожают на 8-10 процентов. При этом она отметила, что удорожание затронет в основном моделей массового сегмента, речь идет как о машинах с пробегом, так и без него. В свою очередь, главный редактор «За рулем» Максим Кадаков прогнозирует, что стоимость автомобилей в стране увеличится на 5-8 процентов.

Он уточнил, что некоторые отечественные дилеры уже получили от импортеров соответствующие письма с уведомлениями. По словам эксперта, цены на новые автомобили в РФ начнут индексировать с 1 октября 2024 года, то есть с даты повышения утильсбора. Так, по его данным, машины стоимостью 2,2-2,5 миллиона рублей прибавят в цене 120-150 тысяч, а автомобили за 4,5-5 миллиона — 200-250 тысяч. При этом аналитик подчеркнул, что подорожание затронет только те машины, которые ввезут в Россию после 1 октября.

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С начала второго месяца осени утильсбор повысили для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также спецтехники, поставляемых в Россию из других стран. Его подняли на 70-85 процентов. В каждом последующем году ставка будет индексироваться на 10-20 процентов.

Изменения не затронут ввезенные в РФ машины с двигателем объемом меньше трех литров для личного пользования. Что касается автомобилей с двигателями объемом до одного литра, привезенных в Россию для перепродажи, то коэффициент для подобных транспортных средств подняли 81,2 до 150,2 тысячи рублей. Для машин с моторами до двух литров эта цифра увеличится с 306 до 556,2 тысячи рублей. Ставка для моделей с агрегатами до трех литров составит 1 562 800 рублей.

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      Анатолий Акулов
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