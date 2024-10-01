69-я параллель
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21:26, 1 октября 202469-я параллель

Россияне массово поверили фейку и бросились опустошать поля фермера у него на глазах

Жители Якутска бросились опустошать капустные поля фермера из-за фейка

Жители Якутии массово поверили фейковому видео и бросились опустошать капустные поля местного фермера Артура Эма у него на глазах. Об этом сообщает портал SakhaDay.

Как рассказал изданию сам Эм, в социальных сетях и мессенджерах появилось видео, на кадрах которого женщина сообщает зрителям, что любой желающий может приехать и собрать любое количество капусты на поле фермера бесплатно. Даже когда к россиянам вышел сам фермер и попытался помешать им воровать капусту, якутяне ответили Артуру Эму: «Артур разрешил».

«Я уже сам приходил, говорил, что это я Артур, нельзя брать чужое. Мы занимаемся семейным бизнесом, беря кредиты, зарабатываем на овощах. Логично, что не стали бы раздавать даром урожай, добытый с таким трудом», — возмутился якутский овощевод.

По его словам, ущерб бизнесу составил сотни тысяч рублей, и поначалу он даже не знал, как поступить в этой ситуации, но сейчас намерен найти автора видео и наказать его. «Мы намерены найти автора видео и привлечь ее за распространение фейковой информации, чтобы остальным неповадно было», — подытожил овощевод.

Ранее в России опровергли сообщения о диверсиях на фермерских полях из-за луп.

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      Марк Леонов
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