Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:55, 1 октября 2024Культура

Снигирь рассказала о постельных сценах с Цыгановым

Юлия Снигирь раскрыла подробности постельных сцен с супругом Евгением Цыгановым

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Юлия Снигирь рассказала о съемках в постельных сценах с мужем и коллегой Евгением Цыгановым. Подробностями артистка поделилась в интервью шоу «Актерская студия».

Снигирь ответила на вопрос одной из участниц шоу, которая поинтересовалась, чем актриса вдохновляется во время съемок постельных сцен.

«Я вам открою страшную тайну: актер редко испытывает возбуждение во время съемок эротических сцен. Вокруг 50 человек, тебе камеру куда-то тычут, тут у тебя свет, оператор двигает актеров, камеру. Это вообще не про это», — заявила Юлия.

Ранее стало известно, что уехавшие из России звезды фильма «Мастер и Маргарита» не получат свои гонорары за участие в проекте.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Иран запустил ракеты в сторону Израиля

      Илон Маск предсказал окончательный переход на электрокары

      Врач предупредила о неочевидной опасности запоров

      Windows 11 установили на старые ПК

      Дубль 19-летнего Пиняева принес «Локомотиву» победу в Кубке России

      Российские бегуны помогут онкобольным детям

      Россиянин купил лотерейный билет за 1400 рублей и выиграл миллионы

      В работе Telegram произошел сбой

      Иран назвал причину крупнейшего ракетного удара по Израилю

      Популярный блогер пожаловался на цены в супермаркете одной европейской страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше