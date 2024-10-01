Снигирь рассказала о постельных сценах с Цыгановым

Юлия Снигирь раскрыла подробности постельных сцен с супругом Евгением Цыгановым

Актриса Юлия Снигирь рассказала о съемках в постельных сценах с мужем и коллегой Евгением Цыгановым. Подробностями артистка поделилась в интервью шоу «Актерская студия».

Снигирь ответила на вопрос одной из участниц шоу, которая поинтересовалась, чем актриса вдохновляется во время съемок постельных сцен.

«Я вам открою страшную тайну: актер редко испытывает возбуждение во время съемок эротических сцен. Вокруг 50 человек, тебе камеру куда-то тычут, тут у тебя свет, оператор двигает актеров, камеру. Это вообще не про это», — заявила Юлия.

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