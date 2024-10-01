ЦСКА обыграл «Пари НН» в Кубке России

Московский ЦСКА со счетом 2:0 обыграл «Пари НН» в Кубке России

Московский ЦСКА обыграл нижегородский «Пари НН» в матче Кубка России. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей со счетом 2:0. На 49-й минуте первый мяч забил хорватский полузащитник армейцев Кристиян Бистрович, а на 61-й минуте отличился нападающий Кирилл Глебов.

После пяти матчей группового этапа турнира «Пари НН» с одним очком занимает четвертое место в квартете С. В активе ЦСКА 11 очков, они лидируют в группе.

Ранее 1 октября в других матчах Кубка страны московский «Локомотив» обыграл «Оренбург», а казанский «Рубин» дома с минимальным счетом уступил воронежскому «Факелу».