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12:28, 1 октября 2024Наука и техника

Военные корабли России и Китая начали патрулирование в водах АТР

Россия и Китай начали совместное патрулирование в водах АТР

Кадр: Минобороны РФ / Reuters

Военные корабли России и Китая начали совместное патрулирование в водах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом со ссылкой на Тихоокеанский флот сообщает ТАСС.

Патрулирование началось после того, как российские и китайские корабли завершили учения «Взаимодействие — 2024», сформировав тактическую группу. В нее от российской стороны входят большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц».

К настоящему времени корабли прошли залив Буссоль Курильской гряды и вышли в северо-западную часть Тихого океана, где планируется проведение совместных мероприятий учебно-тренировочного характера.

В сентябре агентство сообщило, что в заливе Петра Великого в Приморском крае стартовала активная часть российско-китайских учений «Тихоокеанский патруль — 2024».

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      Иван Потапов
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