Военные корабли России и Китая начали патрулирование в водах АТР

Россия и Китай начали совместное патрулирование в водах АТР

Военные корабли России и Китая начали совместное патрулирование в водах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом со ссылкой на Тихоокеанский флот сообщает ТАСС.

Патрулирование началось после того, как российские и китайские корабли завершили учения «Взаимодействие — 2024», сформировав тактическую группу. В нее от российской стороны входят большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц».

К настоящему времени корабли прошли залив Буссоль Курильской гряды и вышли в северо-западную часть Тихого океана, где планируется проведение совместных мероприятий учебно-тренировочного характера.

В сентябре агентство сообщило, что в заливе Петра Великого в Приморском крае стартовала активная часть российско-китайских учений «Тихоокеанский патруль — 2024».