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13:51, 1 октября 2024Культура

Жена Ливанова прокомментировала новости о госпитализации актера

Жена Ливанова заявила, что истерика в прессе мешает врачам работать

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Жена народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена прокомментировала новости о госпитализации актера. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам Ливановой, «истерика в прессе» мешает врачам работать. «Врачи обязаны соблюдать врачебную тайну в интересах пациента. Василий Борисович не нуждается в публикациях с обсуждением его состояния здоровья и не будет комментировать, пока сам не захочет», — заявила супруга звезды советских фильмов, подчеркнув, что не будет принимать решений за мужа.

Ранее сообщалось, что Василию Ливанову сделали операцию по удалению тромба.

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      Варвара Кошечкина
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