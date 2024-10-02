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06:13, 2 октября 2024Экономика

Россиянам назвали способы сэкономить на покупках школьнику

Финэксперт Енанов: сэкономить на канцелярии можно, покупая ее в продуктовых

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Чтобы траты на подготовку ребенка к учебному году, которые продолжаются и после сентября, не проделали дыру в семейном бюджете, можно равномерно распределить их по всему году и при этом сэкономить, убежден финансовый директор сервиса лояльности «Апельсин» Марат Енанов. В беседе с «Лентой.ру» он подсказал родителям способы не разориться на покупках школьнику.

С конца августа до начала сентября товары для школы, включая школьную форму, продаются по завышенным ценам, сообщил эксперт. Так, вещи первой необходимости лучше приобрести заранее, а остальное докупать в сезон распродаж, который начинается в сентябре, посоветовал он. Енанов добавил, что одежду лучше заказывать на маркетплейсах, так как там часто бывают скидки.

«Тетрадями и ручками обычно запасаются на полгода-год вперед: так дешевле, особенно если брать канцелярию в больших упаковках. Но если что-то нужное закончилось раньше времени, всегда можно зайти за ней в ближайший супермаркет. Дело в том, что цены на канцелярские товары ниже в непрофильных магазинах, например, в продуктовых», — поделился собеседник «Ленты.ру».

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Говоря о питании, эксперт предложил рассмотреть возможность брать в школу домашние обеды и перекусы. А чтобы было выгоднее готовить, он посоветовал использовать сервисы лояльности в продуктовых магазинах и планировать меню с учетом сезонных продуктов и скидок на них.

«Бюджет на экскурсии значительно отличается от школы к школе, так что рекомендация будет универсальной: планировать эти расходы заранее. Помните, что у выставочных залов и музеев обычно действуют скидки для школьников, а также бесплатные часы для экскурсий — попробуйте вместе с родительским комитетом запланировать посещение так, чтобы попасть под такие льготы», — рекомендовал Енанов.

Обсудите с другими родителями сборы на подарки учителям или поездки, чтобы заложить необходимые суммы в бюджет. Обычно 15 тысяч рублей на эти цели достаточно

Марат Енановфинансовый эксперт

Также к дополнительным расходам можно отнести консультации с репетиторами, секции, отметил эксперт. По его словам, будет проще встроить эти траты в семейный бюджет, если готовиться к ним заранее, откладывая деньги в специальный «фонд».

Ранее основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль рассказывал «Ленте.ру» о том, как можно сэкономить при покупке нового или подержанного авто.

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      Екатерина Смирная
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