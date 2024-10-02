arXiv: у яркого квазара обнаружили быстрый отток

Международная группа астрономов использовала космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) для спектроскопических наблюдений яркого квазара J1007+2115. Им удалось обнаружить быстрый отток, исходящий из галактики-хозяина квазара, о чем сообщается на сервере препринтов arXiv.

Квазары, или квазизвездные объекты (КЗО), представляют собой активные ядра галактик, которые обладают высокой светимостью и излучают электромагнитное излучение в различных диапазонах. J1007+2115 с красным смещением 7,51 является одним из самых высоких красных смещений среди известных квазаров, обладая болометрической светимостью около 204 кваттуордециллионов эрг в секунду и черной дырой массой примерно 1,43 миллиарда солнечных масс.

В исследовании использовался прибор NIRSpec на борту JWST для идентификации эмиссии дважды ионизированного кислорода (O III), которая была обнаружена на расстоянии около 6500 световых лет от квазара. Эта эмиссия сильно смещена в синюю область и широка, что указывает на динамические процессы в галактике-хозяине.

Отток имеет скорость около 2100 километров в секунду, что позволяет предположить, что он может покинуть родительскую галактику. Масса оттока оценивается на уровне 300 солнечных масс в год, а средняя динамическая временная шкала оттока составляет примерно 1,7 миллиона лет. Эти данные указывают на мощные процессы, происходящие в галактике-хозяине.

Таким образом, открытие, сделанное с помощью JWST, демонстрирует, что квазары способны вызывать масштабные галактические оттоки, что в свою очередь может существенно повлиять на эволюцию галактик. Это исследование вносит важный вклад в понимание динамики активных галактических ядер и их влияния на межгалактическую среду.