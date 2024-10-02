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07:31, 2 октября 2024Путешествия

Итальянец проехался на поезде по России и «отходил четыре дня»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Итальянец вместе с русской женой проехался по России на поезде и поделился впечатлениями. Историю путешествия рассказала супруга иностранца в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Так, пара ехала на поезде из Минеральных Вод в Крым для отдыха. Девушка выбрала боковые полки, чтобы за столом им никто не мешал. Однако итальянец посчитал, что обычные нижние полки длиннее и удобнее. Кроме того, иностранцу очень понравились чайные кружки, которые выдают в поездах. Он даже поинтересовался, можно ли их купить.

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«В общем, впечатления от поезда такие: опыт интересный, но устал от поезда больше, чем ожидал, отходил четыре дня», — такой фразой описала состояние своего супруга россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша поговорила с итальянцем, который сходил в русский магазин и рассказал о продуктах, вызвавших у него отвращение. В частности, иностранец ужаснулся, когда увидел огромный стеллаж с растворимым кофе в пакетиках.

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