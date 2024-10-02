AGU Advances: внутри Луны нашли расплавленную магму

Ученые представили новые данные о внутренней структуре Луны, которые подтверждают наличие частично расплавленного слоя магмы между твердой мантией и металлическим ядром. Эти результаты опубликованы в журнале AGU Advances и могут значительно изменить современное понимание строения и эволюции Луны.

Открытие было сделано путем анализа приливных эффектов на Луне, вызванных гравитационным воздействием Земли и Солнца. Так же, как эти силы влияют на форму Земли и вызывают морские приливы, они воздействуют на Луну, искажают ее форму и гравитационное поле. Изучение реакции Луны на эти силы позволяет ученым получить информацию о ее внутренней структуре.

Исследователи использовали данные спутниковой миссии НАСА Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) и Lunar Reconnaissance Orbiter. Эти данные позволили зафиксировать не только ежемесячные, но и годовые изменения гравитационного поля Луны. Включение этих данных в модели, описывающие внутреннюю структуру Луны, помогло определить ключевые особенности ее недр.

Оказалось, что без учета более мягкого, частично расплавленного слоя в основании мантии невозможно воспроизвести наблюдаемые изменения гравитационного поля Луны. Это подтверждает гипотезу о наличии этого слоя, который может играть важную роль в лунной геологии.

Исследователи предполагают, что этот частично расплавленный слой может состоять из богатого титаном минерала ильменита. Однако для окончательного подтверждения этой гипотезы и понимания источника тепла, который поддерживает плавление на протяжении миллиардов лет, потребуются дальнейшие исследования.