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12:11, 2 октября 2024Силовые структуры

Москвичка предстанет перед судом за попытку забрать ребенка из семьи за взятку опеке

В Уфе перед судом предстанет москвичка, пытавшаяся усыновить ребенка за взятку

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Уфе перед судом предстанет жительница Москвы за взятку в особо крупном размере сотруднику органов опеки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управления СК России по Республике Башкортостан.

По версии следствия, в октябре 2023 года женщина захотела усыновить конкретного ребенка, для чего встала на учет как кандидат в усыновители. Однако этого ребенка администрация города решила отдать под опеку в другую семью. Обвиняемая несколько раз склоняла сотрудницу опеки помочь ей, предлагая взамен взятку в 2,5 миллиона рублей.

В результате сотрудница опеки сообщила о склонении к получению взятки правоохранителям. Обвиняемую задержала ФСБ в момент передачи денег.

Ранее сообщалось, что российского экс-борца с коррупцией отправили на три года в колонию.

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