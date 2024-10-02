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05:02, 2 октября 2024Из жизни

Останки шестилетней девочки нашли в брюхе крокодила-людоеда

В Малайзии вскрыли крокодила, съевшего шестилетнюю девочку

Фото: Unsplash

В Малайзии поймали двух крокодилов, один из которых оказался людоедом. Об этом пишет Daily Mail.

25 сентября в губернаторстве Саравак крокодил напал на шестилетнюю Цицилию Интик, когда купалась в реке с подругами. Крокодил утащил девочку под воду на глазах у нее дедушки. Все произошло так быстро, что никто не успел прийти ей на помощь. Спасатели прибыли на место происшествия спустя девять минут, но к тому времени хищник исчез. Поиски продолжались несколько дней.

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Сотрудники лесного хозяйства губернаторства Саравак 27 сентября поймали двух крупных рептилий: одна длиной 5,1, другая — 5,4 метра. Их усыпили, а затем достали из воды при помощи крана. Из-за огромного веса вытащить их на сушу иным способом было невозможно. После того как хищников вскрыли, в брюхе одного из них нашли человеческие кости, зубы и несколько монет.

Эксперты предполагают, что это и был крокодил, съевший девочку, и останки принадлежат именно ей. Родственники Цицилии Интик присутствовали при вскрытии.

Ранее в Малайзии спасатели обнаружили останки рыбака, которого съел крокодил. Мужчина пошел к реке, чтобы проверить рыболовные сети, когда хищник напал на него.

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      Антонина Черташ
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