Останки шестилетней девочки нашли в брюхе крокодила-людоеда

В Малайзии вскрыли крокодила, съевшего шестилетнюю девочку

В Малайзии поймали двух крокодилов, один из которых оказался людоедом. Об этом пишет Daily Mail.

25 сентября в губернаторстве Саравак крокодил напал на шестилетнюю Цицилию Интик, когда купалась в реке с подругами. Крокодил утащил девочку под воду на глазах у нее дедушки. Все произошло так быстро, что никто не успел прийти ей на помощь. Спасатели прибыли на место происшествия спустя девять минут, но к тому времени хищник исчез. Поиски продолжались несколько дней.

Сотрудники лесного хозяйства губернаторства Саравак 27 сентября поймали двух крупных рептилий: одна длиной 5,1, другая — 5,4 метра. Их усыпили, а затем достали из воды при помощи крана. Из-за огромного веса вытащить их на сушу иным способом было невозможно. После того как хищников вскрыли, в брюхе одного из них нашли человеческие кости, зубы и несколько монет.

Эксперты предполагают, что это и был крокодил, съевший девочку, и останки принадлежат именно ей. Родственники Цицилии Интик присутствовали при вскрытии.

Ранее в Малайзии спасатели обнаружили останки рыбака, которого съел крокодил. Мужчина пошел к реке, чтобы проверить рыболовные сети, когда хищник напал на него.