Порнозвезда развеяла стереотипы о работе в секс-индустрии

Порнозвезда Луна Стар развеяла распространенные стереотипы о работе в секс-индустрии. Подробностями она поделилась в подкасте Holly Randall Unfiltered, запись доступна на YouTube.

Стар опровергла популярное мнение людей о том, что работники порноиндустрии — травмированные люди. «Большинство людей из нашей сферы, которых я знаю, — хорошие девочки, у нас нет никаких травм, никогда не было проблем с отцом. Мы, как любые другие люди в мире, увидели возможность в своей работе открыться и получить свободу», — отметила порноактриса.

По мнению порнозвезды, общество неправильно воспринимает работу в секс-индустрии. «Нельзя судить по обложке, большинство людей, которые снимаются в порно, не имеют никаких проблем», — заключила она.

Ранее американская порноактриса Вайолет Майерс опровергла другой стереотип о видео для взрослых. Она заявила, что съемки в откровенных фильмах требуют актерского мастерства.