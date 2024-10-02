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03:57, 2 октября 2024Интернет и СМИ

Порнозвезда развеяла стереотипы о работе в секс-индустрии

Луна Стар

Луна Стар. Кадр: Holly Randall Unfiltered / YouTube

Порнозвезда Луна Стар развеяла распространенные стереотипы о работе в секс-индустрии. Подробностями она поделилась в подкасте Holly Randall Unfiltered, запись доступна на YouTube.

Стар опровергла популярное мнение людей о том, что работники порноиндустрии — травмированные люди. «Большинство людей из нашей сферы, которых я знаю, — хорошие девочки, у нас нет никаких травм, никогда не было проблем с отцом. Мы, как любые другие люди в мире, увидели возможность в своей работе открыться и получить свободу», — отметила порноактриса.

По мнению порнозвезды, общество неправильно воспринимает работу в секс-индустрии. «Нельзя судить по обложке, большинство людей, которые снимаются в порно, не имеют никаких проблем», — заключила она.

Ранее американская порноактриса Вайолет Майерс опровергла другой стереотип о видео для взрослых. Она заявила, что съемки в откровенных фильмах требуют актерского мастерства.

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      Олег Давыдов
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