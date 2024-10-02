Раскрыт безопасный способ травли насекомых дома

Роспотребнадзор: перед травлей насекомых нужно прочитать инструкцию

Перед обработкой дома дихлофосом необходимо прочитать инструкцию. Способ безопасной травли насекомых дома назвали эксперты Роспотребнадзора, передает «МК».

Также необходимо рассчитать нужный объем аэрозоля, основываясь на площади помещения. Кроме того, следует ознакомиться с мерами предосторожности.

Прежде всего нужно подготовить помещение к обработке: навести порядок, убрать еду и посуду, белье, полотенца и предметы личной гигиены. Если возможно, мебель и технику стоит отодвинуть от стен на 15-20 сантиметров. Также необходимо, замазать или заклеить трещины и щели, а вентиляцию необходимо закрыть мелкой сеткой.

В момент обработки люди и животные должны покинуть квартиру, окна и двери должны быть плотно закрыты. При самостоятельной обработке необходимо использовать средства защиты: очки, респиратор или маску, резиновые перчатки. Сразу после завершения обработки следует покинуть помещение, помыть руки и лицо. Через некоторое время нужно проветрить жилье и провести влажную уборку.

Ранее жильцы села в Свердловской области пожаловались на нашествие мух. По их словам, по вине местной птицефабрики дома, улицы, детские площадки, школу и детский сад атаковало огромное насекомых.