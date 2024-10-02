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14:59, 2 октября 2024Наука и техника

Характеристики iPhone SE подтвердили

Bloomberg: Apple выпустит iPhone SE с Face ID в начале 2025 года

Фото: Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

В начале 2025 года компания Apple представит новое поколение смартфона iPhone SE. Об этом сообщает Bloomberg.

Обозреватель агентства Марк Гурман заявил, что Apple впервые за три года обновит линейку SE. Недорогой аппарат получит дизайн в стиле актуальных iPhone: он будет иметь экран с тонкими рамками без кнопки Home и биометрический сенсор Face ID.

Кроме того, инсайдер подтвердил, что девайс будет поддерживать нейросеть Apple Intelligence. Таким образом, смартфон получит 8 гигабайт оперативной памяти — это минимум для работы с функциями искусственного интеллекта (ИИ). Прочие характеристики гаджета не раскрываются.

По словам Марка Гурмана, новый SE поможет Apple более успешно конкурировать на рынке недорогих смартфонов. Особенно в компании надеются на рынок Китая, где с лидирующих позиций ее вытеснили местные производители. Также Гурман рассказал, что вместе с iPhone SE американская компания представит 11-дюймовые и 13-дюймовые планшеты iPad Air.

Ранее в Bloomberg рассказали, что Apple запланировала выпуск двух умных колонок, одна из которых получит роботизированную руку. Стоимость продвинутого гаджета для дома превысит 1000 долларов.

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      Андрей Ставицкий
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