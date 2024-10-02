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14:24, 2 октября 2024Культура

Селена Гомес исполнила откровенный танец с коллегой и разозлила поклонников

Селену Гомес раскритиковали за танец с актером Эдгаром Рамиресом

Фото: @selenagomez

Американская певица, автор песен, актриса, продюсер и предприниматель Селена Гомес исполнила откровенный танец со своим коллегой по мюзиклу «Эмилия Перес» Эдгаром Рамиресом и разозлила поклонников. На это обратило внимание издание Super.ru.

Фанаты раскритиковали действия артистки, которая состоит в отношениях с рэпером Бенни Бланко, и заподозрили ее в новом романе. «Я думала, она с Бенни, или я чего-то не знаю», — написал один из пользователей соцсети. «Если бы моя девушка так отплясывала с другим человеком таким образом, наши отношения тут же закончились бы», — добавил второй. «Сразу ясно, почему Бенни не позвали», — отметил третий.

«Боже мой, как я смею танцевать со своим лучшим другом», — отреагировала на возмущения подписчиков исполнительница.

Ранее Селена Гомес заявила, что не сможет самостоятельно родить детей из-за проблем со здоровьем.

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      Варвара Кошечкина
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