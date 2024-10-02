Нападающий Соболев забил дебютный гол за «Зенит» в матче Кубка России

Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил дебютный гол в составе команды из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соболев поразил ворота «Акрона» в матче группового этапа Кубка России. Форвард отличился на 61-й минуте встречи.

17 сентября Соболев отметился первым результативным действием за «Зенит». В матче Кубка России против казанского «Рубина» он сделал голевую передачу, что помогло сине-бело-голубым победить со счетом 2:0.

27-летний Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» 30 августа. Он выступал за столичный клуб с 2020 года. Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.

