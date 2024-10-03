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07:20, 3 октября 2024Силовые структуры

Дело возбудили по факту пожара в театре Хабаровска

В Хабаровске следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в театре

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

В Хабаровске возбудили уголовное дело по факту пожара в Хабаровском краевом музыкальном театре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело расследуется по статье 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ») УК РФ. По версии следствия, в результате нарушения правил безопасности при проведении строительных работ 3 октября в здании театра произошел пожар.

На месте работает следственная группа, проводятся следственные и другие процессуальные действия для установления обстоятельств произошедшего. Также силовики задержали мигрантов, которые участвовали в проведении работ в театре. Проводится проверка по факту организации незаконной миграции и халатности в действиях уполномоченных должностных лиц.

Ранее сообщалось, что пожар в театре локализован на площади четыре тысячи квадратных метров.

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      Илона Палей
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