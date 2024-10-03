Домохозяек призвали натирать двери картошкой

Домохозяек призвали натирать двери картофелем, чтобы избавиться от пятен

Избавить двери и кухонные фасады от пятен поможет сырой картофель. Натереть овощем поверхности в доме призвали домохозяек эксперты онлайн-издания «БелНовости».

Специалисты посоветовали разрезать клубень пополам и протереть им испачканный участок. «Чтобы на двери не осталось белых следов крахмала, в конце процедуры протрите полотно мягкой сухой тканью», — уточнили эксперты.

Если загрязнения образовались на ручке кухонной двери, можно использовать тальк. Его нужно посыпать на губку для мытья посуды и обработать поверхность круговыми движениями. «Затем удалите образовавшиеся катышки влажной тряпкой и в завершение насухо протрите ручку», — заключили специалисты.

Ранее домохозяек призвали мыть подоконники смесью соды, соли и лимонного сока.