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20:32, 3 октября 2024Экономика

Домохозяек призвали натирать двери картошкой

Домохозяек призвали натирать двери картофелем, чтобы избавиться от пятен

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Избавить двери и кухонные фасады от пятен поможет сырой картофель. Натереть овощем поверхности в доме призвали домохозяек эксперты онлайн-издания «БелНовости».

Специалисты посоветовали разрезать клубень пополам и протереть им испачканный участок. «Чтобы на двери не осталось белых следов крахмала, в конце процедуры протрите полотно мягкой сухой тканью», — уточнили эксперты.

Если загрязнения образовались на ручке кухонной двери, можно использовать тальк. Его нужно посыпать на губку для мытья посуды и обработать поверхность круговыми движениями. «Затем удалите образовавшиеся катышки влажной тряпкой и в завершение насухо протрите ручку», — заключили специалисты.

Ранее домохозяек призвали мыть подоконники смесью соды, соли и лимонного сока.

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      Нина Ташевская
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