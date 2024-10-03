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20:14, 3 октября 2024Силовые структуры

Еще двух фигурантов дела криптобиржи Cryptex отправили под домашний арест

В Москве суд взял под домашний арест двух фигурантов дела криптобиржи Cryptex

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения еще двум фигурантам уголовного дела создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Руслана Ореховского и Романа Ореховского поместили под домашний арест до 28 ноября. Суд установил для них ряд запретов и ограничений.

Ранее по ходатайству следственных органов Александра Терещенко поместили под домашний арест.

Следственный комитет России предъявил фигурантам дела обвинение по статьям 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»), 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

По версии следствия, в 2013 году фигуранты создали преступное сообщество, разработали UAPS, Cryptex и 33 онлайн-сервиса для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации. Соучастники занимались обменом валют, криптовалют, доставкой и приемом наличных денежных средств, продажей банковских карт и личных кабинетов. Их клиентами были киберпреступники и хакеры.

В ходе обысков обнаружено 1,5 миллиарда рублей наличными. За 2023 год денежный оборот фигурантов превысил 112 миллиардов рублей, преступный доход составил 3,7 миллиарда рублей. Обыски прошли в 14 субъектах России, в Москву будут доставлены 96 фигурантов.

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      Екатерина Кашурникова
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