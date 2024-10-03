ФСИН опровергла информацию об УДО осужденного киллера Ореховской ОПГ Леши Солдата

ФСИН: осужденный киллер Ореховской ОПГ Солдат не подавал ходатайство об УДО

Отбывающий срок киллер Ореховской ОПГ попал под госзащиту и хочет выйти по УДО. После этого он сможет поменять личность

Начало событий в новости Отбывающий срок киллер Ореховской ОПГ попал под госзащиту и хочет выйти по УДО. После этого он сможет поменять личность

Осужденный на 23 года киллер Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Алексей Шерстобитов, известный как Леша Солдат, не подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСИН России по Липецкой области.

В сообщении службы сказано о том, что информация о подаче Шерстобитова ходатайства об УДО, как и сообщения об полученном им отказе от специальной комиссии, не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что в 90-е годы киллер работал в Ореховской и в Медведковской ОПГ. Следователи смогли доказать 12 его жертв, при этом известно, что преступник работал очень аккуратно — перед тем, как пойти на дело, он всегда пытался замаскировать свою внешность. Так, он прибегал к использованию париков и различных аксессуаров в виде фальшивых усов и бороды.