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11:57, 3 октября 2024Силовые структуры

ФСИН опровергла информацию об УДО осужденного киллера Ореховской ОПГ Леши Солдата

ФСИН: осужденный киллер Ореховской ОПГ Солдат не подавал ходатайство об УДО
Начало событий в новости Отбывающий срок киллер Ореховской ОПГ попал под госзащиту и хочет выйти по УДО. После этого он сможет поменять личность

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Осужденный на 23 года киллер Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Алексей Шерстобитов, известный как Леша Солдат, не подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСИН России по Липецкой области.

В сообщении службы сказано о том, что информация о подаче Шерстобитова ходатайства об УДО, как и сообщения об полученном им отказе от специальной комиссии, не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что в 90-е годы киллер работал в Ореховской и в Медведковской ОПГ. Следователи смогли доказать 12 его жертв, при этом известно, что преступник работал очень аккуратно — перед тем, как пойти на дело, он всегда пытался замаскировать свою внешность. Так, он прибегал к использованию париков и различных аксессуаров в виде фальшивых усов и бороды.

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      Анна Габай
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