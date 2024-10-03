Глушаков перешел в медиаклуб Басты

Денис Глушаков стал игроком принадлежащего Басте медийного клуба «СКА-Ростов»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков стал игроком медийного клуба «СКА-Ростов». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Футбол я люблю, без футбола жить не могу, и хочу сказать спасибо большое Васе Басте за то, что пригласил в СКА! Для меня важно всегда поддерживать игровую практику и быть в тонусе!» — написал он. Хавбек будет выступать под 61-м номером.

Футболист добавил, что при этом остается частью клуба «Химки», с которым подписал контракт 27 июня. За подмосковную команду в текущем сезоне он провел пять матчей в Российской премьер-лиге и три — в Кубке страны.

Принадлежащий рэперу Василию Вакуленко «СКА-Ростов» перешел из профессиональной футбольной лиги в медийную в январе 2024-го. Причиной были названы финансовые трудности.