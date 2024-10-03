Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:16, 3 октября 2024Экономика

Интервью главы Банка Англии обвалило курс фунта

Слова главы Банка Англии об агрессивности в снижении ставок обвалили курс фунта

Фото: Hollie Adams / Bloomberg / Getty Images

На торгах 3 октября курс фунта стерлингов к доллару падал на 1,25 процента, до минимума за три недели. Нацвалюта обвалилась после публикации интервью Guardian главы Банка Англии Эндрю Бейли, допустившего, что ЦБ станет «немного более агрессивным» в снижении процентных ставок при условии, что данные по инфляции по-прежнему будут хорошими.

Говоря о британской экономике, Бейли отметил, что она оказалась более устойчивой, чем казалось год или два назад. «Так что есть база для развития», — прокомментировал глава регулятора.

До этого в Великобритании оценивали ситуацию с экономикой не столько позитивно. Долг госсектора страны достиг уровня 1960-х годов, а премьер-министр Кир Стармер, выступая с речью в конце августа, намекнул на предстоящее повышение налогов, пообещав, что трудящихся оно не коснется.

Ранее специалисты Goldman Sachs назвали британскую валюту одним из крупнейших бенефициаров ослабления доллара на фоне снижения ставок, к которому приступила ФРС США. Прогноз о том, что фунт укрепится до 1,4 доллара аналитики объясняли нежеланием Банка Англии последовать в вопросе снижения денежно-кредитной политики за американскими и европейскими коллегами. Сейчас за один фунт стерлингов дают 1,31 доллара США.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Это был рискованный шаг». Украина бросила в Курскую область лучшие западные танки. Какую технику там заметили?

      В Европе заявили об интересе в транзите российского газа через Украину

      Зеленский назвал выход ВСУ из Угледара правильным шагом

      Зеленский предложил Западу сбивать российские ракеты

      Из Windows 11 удалили WordPad

      Российского инженера начали судить за передачу Украине чертежей «Уралвагонзавода»

      В США похвалили тактику Путина на Украине

      МИД России озабочен возможным ударом Израиля по иранским ядерным объектам

      Страны контактной группы по Украине обсудят снятие ограничений на удары по России

      Раскрыты детали свадебных платьев звезды «Очень странных дел»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше