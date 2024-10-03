Интервью главы Банка Англии обвалило курс фунта

Слова главы Банка Англии об агрессивности в снижении ставок обвалили курс фунта

На торгах 3 октября курс фунта стерлингов к доллару падал на 1,25 процента, до минимума за три недели. Нацвалюта обвалилась после публикации интервью Guardian главы Банка Англии Эндрю Бейли, допустившего, что ЦБ станет «немного более агрессивным» в снижении процентных ставок при условии, что данные по инфляции по-прежнему будут хорошими.

Говоря о британской экономике, Бейли отметил, что она оказалась более устойчивой, чем казалось год или два назад. «Так что есть база для развития», — прокомментировал глава регулятора.

До этого в Великобритании оценивали ситуацию с экономикой не столько позитивно. Долг госсектора страны достиг уровня 1960-х годов, а премьер-министр Кир Стармер, выступая с речью в конце августа, намекнул на предстоящее повышение налогов, пообещав, что трудящихся оно не коснется.

Ранее специалисты Goldman Sachs назвали британскую валюту одним из крупнейших бенефициаров ослабления доллара на фоне снижения ставок, к которому приступила ФРС США. Прогноз о том, что фунт укрепится до 1,4 доллара аналитики объясняли нежеланием Банка Англии последовать в вопросе снижения денежно-кредитной политики за американскими и европейскими коллегами. Сейчас за один фунт стерлингов дают 1,31 доллара США.