Лана Дель Рей пожаловалась на преследование папарацци

Певица Лана Дель Рей заявила, что после свадьбы ее везде преследуют папарацци

Лана Дель Рей впервые прервала молчание после свадьбы с охотником на аллигаторов Джереми Дюфреном. Певица пожаловалась на слежку со стороны папарацци. Об этом она сообщила, комментируя публикацию фанатской группы в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Ланы, они с супругом не чувствуют себя безопасно из-за постоянного преследования.

«Они не перестают каждое утро запускать дроны в наши окна и следить за нами с помощью трекера. Если бы они прекратили преследовать нас и делать фотографии моего кольца, мы бы чувствовали себя безопаснее», — написала певица.

Ранее стали известны подробности тайной церемонии бракосочетания.