Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:11, 3 октября 2024Культура

Лана Дель Рей пожаловалась на преследование папарацци

Певица Лана Дель Рей заявила, что после свадьбы ее везде преследуют папарацци

Фото: Matthew Baker / Getty Images

Лана Дель Рей впервые прервала молчание после свадьбы с охотником на аллигаторов Джереми Дюфреном. Певица пожаловалась на слежку со стороны папарацци. Об этом она сообщила, комментируя публикацию фанатской группы в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Ланы, они с супругом не чувствуют себя безопасно из-за постоянного преследования.

«Они не перестают каждое утро запускать дроны в наши окна и следить за нами с помощью трекера. Если бы они прекратили преследовать нас и делать фотографии моего кольца, мы бы чувствовали себя безопаснее», — написала певица.

Ранее стали известны подробности тайной церемонии бракосочетания.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили увеличить зарплаты одной категории граждан. Кого это может коснуться?

      Стало известно о признаках ограничения потенциала роста авторынка России

      Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и Азербайджана

      Депутат призвал дачников согреть деревья на зиму

      Американские дипломаты пришли на суд по воевавшему в ВСУ наемнику

      На СВО ушли 10 российских физиков-ядерщиков

      В Кремле высказались о перспективе участника СВО стать президентом России

      В Москве настал конец бабьего лета

      Российская стюардесса назвала нацию идеальных пассажиров

      В ВСУ заявили о неспособности командования остановить разложение армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше