Отличившийся и отмеченный наградами участник специальной военной операции (СВО) ушел в отпуск, чтобы успеть сменить пол (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) до того, как в России это законодательно запретили. Боец хотел вернуться на службу, однако новая личность лишила его такой возможности, хотя льготы и остались.
Максим Перов родился в 2000 году в Нижнем Тагиле Свердловской области. Он вырос в семье потомственных военных, родственники отдали молодого человека в Ульяновское гвардейское суворовское училище. После обучения он решил не идти по стопам родителей и поступил на инженера-программиста в Санкт-Петербурге.
Перов женился, но отношения не продлились долго, и в 2021 году он ушел в армию. Юноша развелся, подписал контракт с Министерством обороны. После начала спецоперации он попал в группировку «Центр», воевал на краснолиманском и изюмском направлениях, был трижды награжден — «За боевые отличия», «За воинскую доблесть», также получил медаль Жукова. Летом 2023 года Максим узнал, что в России скоро запретят менять пол — тогда он получил срочный отпуск, поехал в Нижнетагильский ЗАГС и стал Максин Юрьевной Перовой. Он поехал в отдел кадров военной части и хотел продолжить службу, но его уволили. Сейчас Максин Перова работает в вейп-шопе.
В Госдуме предложили проверять ориентацию чиновников
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предлагал проверять сексуальную ориентацию чиновников перед тем, как назначать их на высокие посты.
Защита традиционных семейных ценностей — один из постулатов государственной политики, и к людям, которые этим занимаются, необходимо подходить особенно внимательно
По словам парламентария, ему бы не хотелось, чтобы его сыновей учили те, кто «представляет нетрадиционные сексуальные ценности». «Зонами недоступности» для таких людей должны стать учреждения и структуры, которые напрямую работают с детьми, подростками и молодежью, считает Хинштейн.
В июле 2023 года Путин подписал закон о запрете смены пола
24 июля 2023-го президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на смену пола в стране. Изменения вносятся в закон об основах охраны здоровья граждан. Появляется новая статья, которая запрещает проводить медицинские вмешательства и применять лекарства, направленные на смену пола. При этом запрет не касается вмешательств, которые связаны с лечением врожденных аномалий, пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний.
Кроме того, закон устанавливает, что смена пола одного из супругов будет являться основанием для прекращения брака. Также граждане, сменившие пол, не смогут усыновлять детей и оформлять над ними опеку.
Глава государства ранее также рассуждал о необходимости понятий «родитель один» и «родитель два». «Разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в этой стране, в России, вместо мамы и папы был родитель номер один, номер два, номер три? Совсем спятили, что ли, уже?» — задался он вопросом. Путин подчеркивал, что Россия не приемлет отмену традиционных семейных ценностей.