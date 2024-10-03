Трижды награжденный боец СВО ушел в отпуск и сменил пол

Отличившийся и отмеченный наградами участник специальной военной операции (СВО) ушел в отпуск, чтобы успеть сменить пол (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) до того, как в России это законодательно запретили. Боец хотел вернуться на службу, однако новая личность лишила его такой возможности, хотя льготы и остались.

Максим Перов родился в 2000 году в Нижнем Тагиле Свердловской области. Он вырос в семье потомственных военных, родственники отдали молодого человека в Ульяновское гвардейское суворовское училище. После обучения он решил не идти по стопам родителей и поступил на инженера-программиста в Санкт-Петербурге.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Перов женился, но отношения не продлились долго, и в 2021 году он ушел в армию. Юноша развелся, подписал контракт с Министерством обороны. После начала спецоперации он попал в группировку «Центр», воевал на краснолиманском и изюмском направлениях, был трижды награжден — «За боевые отличия», «За воинскую доблесть», также получил медаль Жукова. Летом 2023 года Максим узнал, что в России скоро запретят менять пол — тогда он получил срочный отпуск, поехал в Нижнетагильский ЗАГС и стал Максин Юрьевной Перовой. Он поехал в отдел кадров военной части и хотел продолжить службу, но его уволили. Сейчас Максин Перова работает в вейп-шопе.

В Госдуме предложили проверять ориентацию чиновников

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предлагал проверять сексуальную ориентацию чиновников перед тем, как назначать их на высокие посты.

Защита традиционных семейных ценностей — один из постулатов государственной политики, и к людям, которые этим занимаются, необходимо подходить особенно внимательно Александр Хинштейн председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

По словам парламентария, ему бы не хотелось, чтобы его сыновей учили те, кто «представляет нетрадиционные сексуальные ценности». «Зонами недоступности» для таких людей должны стать учреждения и структуры, которые напрямую работают с детьми, подростками и молодежью, считает Хинштейн.

В июле 2023 года Путин подписал закон о запрете смены пола

24 июля 2023-го президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на смену пола в стране. Изменения вносятся в закон об основах охраны здоровья граждан. Появляется новая статья, которая запрещает проводить медицинские вмешательства и применять лекарства, направленные на смену пола. При этом запрет не касается вмешательств, которые связаны с лечением врожденных аномалий, пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний.

Кроме того, закон устанавливает, что смена пола одного из супругов будет являться основанием для прекращения брака. Также граждане, сменившие пол, не смогут усыновлять детей и оформлять над ними опеку.

Глава государства ранее также рассуждал о необходимости понятий «родитель один» и «родитель два». «Разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в этой стране, в России, вместо мамы и папы был родитель номер один, номер два, номер три? Совсем спятили, что ли, уже?» — задался он вопросом. Путин подчеркивал, что Россия не приемлет отмену традиционных семейных ценностей.