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15:36, 3 октября 2024Наука и техника

Раскрыт химический состав спутника Плутона

Nature Communications: раскрыт химический состав спутника Плутона

Кадр: NPG Press / YouTube

Ученые с помощью космического телескопа Уэбба раскрыли химический состав поверхности Харона, крупнейшего спутника Плутона. Впервые на поверхности этой луны были зафиксированы следы углекислого газа и перекиси водорода. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Астрономы считают, что перекись водорода на поверхности Харона могла образоваться в результате воздействия радиации на молекулы воды. В то же время углекислый газ, возможно, появился после ударов небесных тел о поверхность луны. Эти гипотезы основаны на наблюдениях и анализе данных, полученных от телескопа Уэбба.

Предыдущие исследования, проведенные с помощью аппарата New Horizons, также показали, что на Хароне присутствуют органические вещества и аммиак. Однако недавние открытия расширяют диапазон известных химических элементов на этой луне. Это открытие является важным шагом в понимании формирования и эволюции Харона.

Плутон и его спутник Харон находятся на окраинах Солнечной системы, в поясе Койпера, на расстоянии более четырех миллиардов километров от Солнца. Несмотря на отсутствие условий для поддержания жизни, эти далекие объекты предоставляют уникальные данные для исследования эволюции планет и спутников в экстремальных условиях.

Последние открытия о Хароне могут стать ключом к пониманию состава других отдаленных небесных тел в поясе Койпера, а также помогут лучше изучить механизмы формирования планет и их спутников в самых удаленных уголках Солнечной системы.

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      Александр Еникеев
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