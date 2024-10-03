Раскрыта опасность популярного материала для отделки домов

Виниловый сайдинг при нагревании на солнце выделяет токсичные вещества. Опасность популярного материала для отделки домов раскрыла дизайнер Юлия Тычино, пишут «БелНовости».
«Недостаток обшивки в том, что под действием солнечных лучей она начинает выделять вредные вещества — в первую очередь хлор, который станет накапливаться в организмах жильцов дома», — пояснила специалистка.
Металлический сайдинг тоже не на сто процентов безопасен. Некоторые эксперты полагают, что в обшитом таким материалом доме может возникать «эффект микроволновки», который приводит к помехам в работе сотовых телефонов, интернета и прочих устройств. Еще один недостаток металлического сайдинга — сильный шум во время ветра, дождя и града. «Решить проблему может качественная шумоизоляция, но она стоит больших денег», — заключила Тычино.
Ранее россиян предупредили, что мебель из ДСП может быть опасной для здоровья и жизни людей. Предметы интерьера из этого материала могут выделять в воздух такие вредные вещества, как бензол, толуол и формальдегид.