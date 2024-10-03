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20:58, 3 октября 2024Экономика

Раскрыта опасность популярного материала для отделки домов

Дизайнер Тычино: сайдинг выделяет токсичные вещества при нагревании на солнце

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Виниловый сайдинг при нагревании на солнце выделяет токсичные вещества. Опасность популярного материала для отделки домов раскрыла дизайнер Юлия Тычино, пишут «БелНовости».

«Недостаток обшивки в том, что под действием солнечных лучей она начинает выделять вредные вещества — в первую очередь хлор, который станет накапливаться в организмах жильцов дома», — пояснила специалистка.

Металлический сайдинг тоже не на сто процентов безопасен. Некоторые эксперты полагают, что в обшитом таким материалом доме может возникать «эффект микроволновки», который приводит к помехам в работе сотовых телефонов, интернета и прочих устройств. Еще один недостаток металлического сайдинга — сильный шум во время ветра, дождя и града. «Решить проблему может качественная шумоизоляция, но она стоит больших денег», — заключила Тычино.

Ранее россиян предупредили, что мебель из ДСП может быть опасной для здоровья и жизни людей. Предметы интерьера из этого материала могут выделять в воздух такие вредные вещества, как бензол, толуол и формальдегид.

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      Нина Ташевская
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