Раскрыта опасность популярного материала для отделки домов

Дизайнер Тычино: сайдинг выделяет токсичные вещества при нагревании на солнце

Виниловый сайдинг при нагревании на солнце выделяет токсичные вещества. Опасность популярного материала для отделки домов раскрыла дизайнер Юлия Тычино, пишут «БелНовости».

«Недостаток обшивки в том, что под действием солнечных лучей она начинает выделять вредные вещества — в первую очередь хлор, который станет накапливаться в организмах жильцов дома», — пояснила специалистка.

Металлический сайдинг тоже не на сто процентов безопасен. Некоторые эксперты полагают, что в обшитом таким материалом доме может возникать «эффект микроволновки», который приводит к помехам в работе сотовых телефонов, интернета и прочих устройств. Еще один недостаток металлического сайдинга — сильный шум во время ветра, дождя и града. «Решить проблему может качественная шумоизоляция, но она стоит больших денег», — заключила Тычино.

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