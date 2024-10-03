Tesla сняла с продажи самый дешевый автомобиль

Electrek: самый дешевый электрокар Tesla за $39 тысяч сняли с продажи

Американская корпорация Tesla сняла с продажи свой самый дешевый электрокар. На это обратило внимание издание Electrek.

Журналисты портала заметили, что с американского сайта Tesla исчез автомобиль Model 3 Standard Range. Электрокар был оценен в 39 тысяч долларов, или около 3,7 миллиона рублей. Это был самый дешевый электромобиль бренда. После того как компания сняла его с продажи, самым доступным автомобилем оказался Model 3 Long Range Rear-Wheel-Drive, оцененный в 42,5 тысячи долларов, или около 4 миллионов рублей.

По словам авторов Electrek, корпорация Илона Маска часто меняет комплектации своих электрокаров, не объясняя причин. Однако специалисты полагают, что в этот раз знают, почему в компании так поступили. Model 3 Standard Range был последним электромобилем, который имел батарею LFP китайского производства. Недавно в США подняли пошлины на китайские аккумуляторы, и Tesla потеряла возможность сэкономить на производстве автомобилей.

В материале говорится, что теперь пользователям, которые ищут самый доступный электрокар Tesla, придется переплатить 3,5 тысячи долларов. Однако в США можно получить налоговую льготу на покупку электромобиля в размере 7500 долларов и сэкономить.

Ранее корпорация Tesla добавила в ПО пикапов Cybertruck поддержку автопилота. Функция Full Self-Driving была недоступна в автомобилях с ноября 2023 года — момента выхода электрокаров в продажу.