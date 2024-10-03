Трижды награжденный боец СВО ушел в отпуск, сменил пол и не смог вернуться на фронт

«Осторожно, новости»: трижды награжденный боец СВО ушел в отпуск и сменил пол

Трижды награжденный боец специальной военной операции (СВО) из Свердловской области ушел в отпуск, сменил пол и не смогу вернуться на фронт. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Молодой человек родился в 2000 году в Нижнем Тагиле. Он воспитывался в семье военных, родственники отдали его в Ульяновское гвардейское суворовское училище.

Парень не захотел идти по стопам родителей и стал учиться на инженера-программиста в Санкт-Петербурге. Он признавался друзьям, что девушки его не привлекали в сексуальном плане.

Однако это обстоятельство не помешало ему жениться в 2021 году. Супруги прожили вместе недолго. После развода житель Свердловской области заключил контракт с Минобороны, чтобы заработать.

После начала спецоперации он оказался в группировке «Центр», участвовал в боях на Краснолиманском и Изюмском направлениях. У него есть награды «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и медаль Жукова. Во время отпуска россиянин приехал в Петербург, там он приобрел женский парик и начал его носить. Знакомым он рассказал о своей идентичности.

В 2023-м военный узнал, что в России скоро запретят совершать трансгендерный переход. Тогда он взял срочный отпуск, отправился в ЗАГС и сменил данные. Он стал девушкой.

В новом статусе была сделана попытка вернуться на службу. Но девушку направили в военный госпиталь и поставили категорию Д. Летом 2024 года она по квоте для участников СВО поступила в Санкт-Петербургский университет ИТМО.

Она устроилась на работу в вейпшоп и начала принимать гормоны. Экс-боец поделилась, что почувствовала себя комфортно уже после смены имиджа и получения новых документов. О проведении операции она не задумывалась.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил проверять ориентацию чиновников.