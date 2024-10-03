Тягу к сладким напиткам сравнили с наркотической зависимостью

Эндокринолог Мокрышева сравнила тягу к сладкому с привыканием к кокаину

Сладкие напитки вызывают сильное привыкание, а также провоцируют диабет и болезни сердца. Об этой смертельной опасности газировки предупредила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева в беседе с газетой «Взгляд».

Эндокринолог подчеркнула, что исследования, проведенные за рубежом и в России доказали, что ежедневное употребление напитков с подсластителями увеличивает риск смерти на 26 процентов. По ее словам, добавленный сахар провоцирует болезни сердца, сосудов и диабет.

Кроме того, врач сравнила тягу к сладкому с наркотической зависимостью. «Самое опасное, что сладости в напитках вызывают зависимость, равносильную привыканию к кокаину», — заявила она.

Эндокринолог призвала полностью отказаться от сладких напитков, так как в них нет никакой пользы для здоровья. Вместе с этим она допустила употребление продуктов с искусственными подсластителями. «Однако есть некоторые заболевания, при которых отдельные из них употреблять не стоит», — подчеркнула Мокрышева. По ее словам, фруктоза не рекомендуется при жировой болезни печени, а аспартам запрещен пациентам с редким генетическим заболеванием фенилкетонурия.

Ранее бариатрический хирург, доктор медицинских наук, экс-президент Общества бариатрических хирургов России Бекхан Хациев рассказал, что тяга к сладким напиткам и фастфуду часто формируется в детстве. По его словам, такие пищевые привычки являются главной причиной ожирения у молодых мужчин.