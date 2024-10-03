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08:44, 3 октября 2024Силовые структуры

Задержанную российскую блогершу под наркотиками в Москве арестовали на 14 суток

В Москве арестовали блогершу Барби Доллар, задержанную с наркотиками

Кадр: пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В Москве арестовали на 14 суток 23-летнюю блогершу Барби Доллар, задержанную с мефедроном в наркотическом опьянении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе московского главка МВД.

По данным ведомства, девушка опубликовала в своем блоге видео, на которых она употребляла наркотики, а также рекламировала в нем каналы и интернет-магазины, связанные с продажей запрещенных веществ.

В результате в отношении девушки полицейские составили административные протоколы по статьям 6.13 («Пропаганда наркотических средств») и 6.9 («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача ») КоАП РФ. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.

О задержании блогерши стало известно 2 октября.

Ранее сообщалось, что россиянина будут судить за совершенную 32 года назад расправу над школьницей из-за наркотиков.

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      Илона Палей
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