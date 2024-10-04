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04:25, 4 октября 2024Мир

Американцы в панике принялись скупать туалетную бумагу

CNN: в США в панике принялись скупать туалетную бумагу из-за портовых забастовок

Фото: Pixabay

Жители США на фоне забастовки портовых работников испугались проблем с поставками и принялись скупать туалетную бумагу. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Появились сообщения о дефиците товаров, свидетельствующие о пустых полках там, где должны были находиться туалетная бумага и, в меньшей степени, бумажные полотенца», — говорится в сообщении телеканала.

При этом, по данным CNN, более 90 процентов туалетной бумаги производится в США, в то время как остальное завозится по суше из Мексики и Канады. Таким образом портовые забастовки никак не могут повлиять на доступность товара.

Ранее американские ретейлеры, компании по производству автомобилей и другие столкнулись с ростом транспортных тарифов в преддверии возможной забастовки — угрожают закрыть около трех десятков портов на следующей неделе. По данным JPMorgan, забастовка будет обходиться экономике США в пять миллиардов долларов ежедневно.

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      Марина Совина
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