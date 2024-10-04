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15:24, 4 октября 2024Экономика

Австрийская страховая компания продала бизнес в России

Австрийские Uniqa и Raiffeisen продали страховую компанию «Райффайзен лайф»

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Австрийская страховая компания Uniqа и банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) продали свои доли в «Райффайзен лайф». О продаже бизнеса со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) сообщает «Коммерсантъ».

Продать страховую компанию в России Uniqa и RBI решили еще в августе 2023 года. Теперь фирма перешла в собственность «Ренессанс жизнь», в группу которой входит «Ренессанс страхование». Стоимость сделки не раскрывают.

Инвестиционный портфель «Райффайзен лайф» на начало 2024 года составлял примерно 20 миллиардов рублей. Сделка пройдет с сохранением условий договоров, сроков и обязательств для текущих клиентов компании.

В июле 2024 года RBI определился с планами сворачивания бизнеса в России и отчитался о грядущих мерах перед Европейским центральным банком. Райффайзенбанк уменьшит свой кредитный портфель в стране на 65 процентов к 2026 году и ограничит работу при проведении трансграничных платежей и выдачи кредитов.

План по уходу Райффайзенбанка с российского рынка осуществляется на фоне мощного прессинга со стороны ЕЦБ, правительства Австрии и США — американский Минфин грозит отрезать доступ Raiffeisen к финансовой системе.

За август клиенты Райффайзенбанка вывели со счетов более 120 миллиардов рублей — около 10 процентов находившихся на счетах средств. Отток оказался максимальным с мая 2023 года, то есть за все время раскрытия банковских отчетностей в новом формате. Остатки на счетах, где находятся средства юрлиц, а также граждан, ИП и юрлиц-нерезидентов, сократились на 56,2 миллиарда рублей (до 531 миллиарда, на 9,6 процента) и 64,9 миллиарда рублей (до 490,5 миллиарда, на 11,7 процента) соответственно.

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      Вячеслав Агапов
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