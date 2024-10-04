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05:26, 4 октября 2024Силовые структуры

Бывший министр транспорта Башкирии дал показания против и.о. вице-премьера республики

Экс-министр транспорта Башкирии дал показания на и.о. вице-премьера республики

Фото: Pixabay

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, дал показания против и.о. вице-премьера республики Алана Марзаева, сообщает ТАСС.

«Клебановым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, он дал изобличающие показания в отношении Алана Марзаева», — заявил источник агентства.

По словам собеседника, Клебанов поделился информацией о получении Марзаевым взятки в размере 37 миллионов рублей.

Ранее сообщалось о том, что обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии признал вину в полном объеме и подписал соглашение о досудебном сотрудничестве со следствием.

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      Марина Совина
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