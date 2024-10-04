Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:08, 4 октября 2024Наука и техника

Камеры смартфонов в 2024 году поставили рекорд

Counterpoint: среднее разрешение камеры смартфона в 2024 — 54 мегапикселя

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Разрешение в камерах смартфонов в 2024 году достигло рекордного показателя. Об этом сообщается в отчете Counterpoint Research.

Аналитики отметили, что потребительские устройства каждый год получают все более качественные камеры. По этой причине во втором квартале 2024 года среднее разрешение камеры поставляемых на рынок телефонов достигло 54 мегапкиселей. Для сравнения, в 2020 году этот показатель равнялся 27 мегапикселям.

Также более половины всех смартфонов, проданных во втором квартале 2024-го, имели камеру с разрешением выше 50 мегапикселей. В сегменте гаджетов начального и среднего ценового диапазона улучшение качества камер связано с Android-производителями: некоторые доступные девайсы имеют камеру на 64 или даже 108 мегапикселей. Также аналитики Counterpoint Research назвали разрешение камеры одним из важнейших критериев при выборе смартфона потребителем.

Больше всего устройств с камерой высокого разрешения — 45 процентов — имели три объектива. Увеличение количества сенсоров объясняется тем, что производители телефонов начали оснащать свои аппараты макрообъективами.

Ранее инсайдер под ником Digital Chat Station заявил, что производители флагманских Android-смартфонов поднимут цены на свои устройства в 2025 году. Рост цен аналитик связал с высокой стоимостью флагманских процессоров Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      «Залужный получил дырку в теле». На Украине рассказали, как прежний главком ВСУ едва не погиб под российским ударом

      Мужчина отбился от напавшей на его собаку пумы лопатой

      В генералитете Польши призвали вернуть всеобщий воинский призыв

      Камеры смартфонов в 2024 году поставили рекорд

      Высмеявшая девочку-квадробера певица назвала своих фанатов тупыми людьми

      Добытчики алмазов заявили о пике производства драгоценных камней

      Объем ФНБ России резко увеличился в сентябре

      Застрявшие на мелководье косатки смогли выйти в море и попали на видео

      В Telegram объяснили сбои в работе мессенджера

      Бездыханного туриста вытащили из воды на пляже с опасными течениями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше