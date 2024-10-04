Голый пассажир пробежался по салону самолета и вынудил пилотов развернуть лайнер

Telegrafi: пассажир Virgin Australia пробежался по салону самолета обнаженным

Голый пассажир авиакомпании Virgin Australia пробежался по салону самолета и вынудил пилотов развернуть лайнер обратно в город вылета. Об этом сообщает Telegrafi.

Уточняется, что инцидент произошел на трехчасовом рейсе из Перта в Мельбурн. Вскоре после взлета обнаженный мужчина пробежался по салону и сбил с ног бортпроводницу. Из-за нарушителя порядка пилотам пришлось вернуться в аэропорт вылета. Дебошира сняли с рейса и отправили на обследование.

Ранее пассажир American Airlines узнал на стойке регистрации, что его билет поддельный, и начал крушить аэропорт. Мужчина разбил молотком стойку регистрации и висящие над ней экраны с данными вылета.

