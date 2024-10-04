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11:17, 4 октября 2024Ценности

Ирину Шейк засняли в прозрачном платье

Российскую супермодель Ирину Шейк засняли в черном прозрачном платье

Фото: @jawaraw

Российскую супермодель Ирину Шейк засняли в откровенном платье во время участия в модном показе. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) парикмахера Джавара Ваучопе.

Стилист разместил снимок 38-летней манекенщицы, которая предстала за кулисами подиума в черном прозрачном платье на широких бретелях и с глубоким декольте.

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Упомянутый наряд имел ажурный узор, сквозь который просвечивалось тело звезды. Помимо этого, знаменитости сделали укладку с эффектом мокрых волосы и макияж без макияжа.

«Месяц мода завершен. Спасибо всем, кто поддерживал меня во время трудного времени в Милане и Париже в этом сезоне», — подписал парикмахер.

Ранее в октябре Ирина Шейк показала фигуру в откровенном наряде. Модель разместила снимок, на котором предстала в шелковом белом мини-платье экстремальной длины, расшитом кружевом.

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      Екатерина Ештокина
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