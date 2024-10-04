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18:04, 4 октября 2024Спорт

Искусственный интеллект назвал победителя в бою Бетербиева с Биволом

Искусственный интеллект спрогнозировал победу Бетербиева над Биволом
Артур Бетербиев

Артур Бетербиев. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Искусственный интеллект (ИИ) сделал прогноз на предстоящий бой за титул абсолютного чемпиона мира по боксу между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Об этом сообщает Sportskeeda.

По мнению ИИ, победу одержит Бетербиев, причем добьется он ее нокаутом. «Однако важно заметить, что бокс непредсказуем и в ринге может произойти всякое. Оборонительные навыки и выносливость Бивола могут сделать бой куда более конкурентным, чем ожидалось», — заявил искусственный интеллект.

Ранее были названы гонорары Бивола и Бетербиева за бой. Оба россиянина получат по 10 миллионов долларов.

Бивол и Бетербиев проведут бой 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять пояс абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

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      Алексей Гусев
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