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11:56, 4 октября 2024Экономика

Корм для квадроберов отказались снимать с продажи

Продавец корма для квадроберов ответил на обвинения депутата Милонова

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Производитель корма для квадроберов, который недавно появился на российских маркетплейсах, отказался снимать его с продажи. Как сообщает «Подъем» так он отреагировал на угрозы депутата Виталия Милонова. Тот призвал наказывать таких бизнесменов.

В разговоре с «Подъемом» предприниматель Эмиль Сибаев заверил, что в продаже продукта нет ничего противозаконного. «При упаковке соблюдены все санитарные нормы, все по закону, докопаться не до чего», — заверил он и заподозрил политика в желании «похайпиться».

Говоря о своем товаре, Сибаев указал, что это скорее сухие завтраки. Еще бизнесмен предположил, что их чаще покупают родители, чтобы сблизиться с детьми.

Поводом для споров стало объявление на одном их маркертплейсов. Там предложили купить «корм для квадроберов». В состав входит сахар, какао, сухое молоко и кокосовое масло. Вскоре после этого заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что таких коммерсантов «нужно наказывать», а свою продукцию они продают без соответствующих разрешений.

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      Платон Щукин
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