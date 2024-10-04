Москвичам рассказали о температурном рекорде

Синоптик Леус: 3 октября в Подмосковье был установлен температурный рекорд

В четверг, 3 октября, в Московской области было установлено несколько температурных рекордов. Об этом жителям столичного региона рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В заключительный день октябрьского бабьего лета столичный регион получил два рекорда тепла. Уходящий антициклон сегодня еще раз порадовал жителей столичного региона солнечной, сухой и не по сезону теплой погодой», — отметил синоптик.

Местами воздух прогрелся выше многолетних рекордных отметок. Так, в Можайске зафиксировали плюс 21,6 градуса Цельсия — это на 1,2 градуса выше, чем в тот же день в 2005 году. Новый суточный рекорд тепла был установлен и в Коломне — там столбики термометров повысились до отметки в плюс 23,7 градуса Цельсия, что на 0,8 градуса выше предыдущего рекорда полувековой давности.

«В Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, максимальная температура сегодня достигла отметки в плюс 21,9 градуса — таким образом, этот день становится самым теплым 3 октября за время производства наблюдений за погодой на этой метеостанции, с 1949 года», — заключил Леус.

Ранее жителям Москвы пообещали похолодание в выходные, 5 и 6 октября. Так, если в четверг, 3 октября, в столице днем ожидается плюс 21-23 градусов, в выходные похолодает до плюс 13-15 градусов.