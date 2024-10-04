Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:06, 4 октября 2024Экономика

Москвичам рассказали о температурном рекорде

Синоптик Леус: 3 октября в Подмосковье был установлен температурный рекорд

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

В четверг, 3 октября, в Московской области было установлено несколько температурных рекордов. Об этом жителям столичного региона рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В заключительный день октябрьского бабьего лета столичный регион получил два рекорда тепла. Уходящий антициклон сегодня еще раз порадовал жителей столичного региона солнечной, сухой и не по сезону теплой погодой», — отметил синоптик.

Местами воздух прогрелся выше многолетних рекордных отметок. Так, в Можайске зафиксировали плюс 21,6 градуса Цельсия — это на 1,2 градуса выше, чем в тот же день в 2005 году. Новый суточный рекорд тепла был установлен и в Коломне — там столбики термометров повысились до отметки в плюс 23,7 градуса Цельсия, что на 0,8 градуса выше предыдущего рекорда полувековой давности.

«В Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, максимальная температура сегодня достигла отметки в плюс 21,9 градуса — таким образом, этот день становится самым теплым 3 октября за время производства наблюдений за погодой на этой метеостанции, с 1949 года», — заключил Леус.

Ранее жителям Москвы пообещали похолодание в выходные, 5 и 6 октября. Так, если в четверг, 3 октября, в столице днем ожидается плюс 21-23 градусов, в выходные похолодает до плюс 13-15 градусов.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Видели все». Украинские военные установили камеры в Угледаре и осложнили снабжение российских войск

      Новый премьер Японии раскрыл позицию по конфликту на Украине

      Четырех россиян арестовали за хранение кастрюли и бидона с маслом каннабиса

      Тренер объяснил выбор тренировок для жиросжигания

      Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее ядерным ударом

      Российский губернатор раскрыл подробности пожара на нефтебазе после падения дрона ВСУ

      В Госдуме поддержали идею о введении налога на бездетность

      Москвичам рассказали о температурном рекорде

      Крокодил напал на дрессировщика на глазах у десятков зрителей

      Мужчина наткнулся на необычную находку в квартире и получил зловещее предостережение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше