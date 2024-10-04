На растерзавшего семерых леопарда-людоеда объявили охоту

В Индии леопард-людоед растерзал семь человек

В индийском штате Раджастхан появился леопард-людоед. Об этом сообщает издание The Times of India.

Первое нападение произошло 18 сентября: леопард напал на девочку, которая пасла коз на холмах близ города Удайпур. С тех пор его жертвами стали еще шесть человек. Во вторник утром он растерзал 55-летнюю Камлу Канвар, когда та ухаживала за скотом перед собственным домом.

Хотя почти всегда рядом были домашние животных, зверь неизменно предпочитал людей. После седьмого нападения Департамент лесного хозяйства объявил охоту на людоеда. В пострадавший район направили армию, сотрудников полиции и четырех профессиональных стрелков. Они попытаются сначала усыпить леопарда, а если не удастся, им разрешено стрелять на поражение.

В департаменте лесного хозяйства считают, что леопард может вернуться за добычей к дому последней жертвы, поэтому на крыше устроили засаду.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш жертвами волков-людоедов стали десять человек, преимущественно дети. Пять хищников уже поймали, остается последний — хромой вожак, которого многие считают главным виновником нападений. В поисках участвуют 165 лесничих, но ему удается уходить от преследователей.