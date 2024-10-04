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03:17, 4 октября 2024Экономика

Названы два самых выгодных для отпуска месяца в 2025 году

Юрист Владимирова: наиболее выгодными для отпуска в 2025-м станут июль и октябрь

Фото: Pixabay

Юрист, эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова в беседе с РИА Новости назвала два самых выгодных для отпуска месяца в 2025 году.

По словам эксперта, в следующем году лучше идти в отпуск в том месяце, где больше рабочих дней. «В 2025 году наибольшее число рабочих дней будет в июле и октябре (23 рабочих дня). Также выгодно брать отпуск в апреле, сентябре и декабре (22 рабочих дня)», — сказала юрист.

Для сохранения отпускных дней выгодно присоединять отпуск к выходным и праздникам. Например, если взять отпуск на 9 и 10 января 2025 года, то отдых продлится 15 календарных дней — с 29 декабря 2024 года по воскресенье, 12 января, а потратится всего два дня отпуска. Однако это невыгодно с точки зрения выплат, предупредила юрист.

Ранее россиянам напомнили о длинной рабочей неделе в конце октября. Продолжительная рабочая неделя начнется 28 октября и продолжится по 2 ноября. Она станет шестидневной из-за переноса выходного дня с субботы, 2 ноября, на 30 апреля.

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      Марина Совина
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