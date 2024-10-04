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20:12, 4 октября 2024Культура

Раскрыт гонорар Джигана

Продюсер Дворцов: рэпер Джиган получает от 1,5 миллиона рублей за концерт

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Хип-хоп-исполнитель Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) получает от 1,5 миллиона рублей за концерт. Об этом порталу «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Медиаменеджер отметил, что артист остается популярным среди молодежи. «Его гонорар за один концерт составляет 1,5 миллиона рублей и выше. То есть здесь в зависимости уже от мероприятия, города. Райдер у него такой же, как и у многих», — сказал он.

При этом продюсер добавил, что на корпоративы Джигана приглашают не так часто. «Очень славится он в Дубае, на Кипре, а в России — 50 на 50. На сегодняшний день, я считаю, его стали действительно меньше заказывать. Он больше, наверное, просто по светским мероприятиям ходит», — заявил Дворцов.

Ранее был раскрыт гонорар российской эстрадной певицы Валерии.

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