Рианна прогулялась по улице без штанов

Барбадосская певица Рианна прогулялась по улице в откровенном виде. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Папарацци запечатлели 36-летнюю исполнительницу в Нью-Йорке, США. Так, знаменитость предстала перед камерами в белой майке и черно-белом пальто средней длины. Кроме того, на ней были пятнистые кроссовки и сияющие ювелирные украшения, в частности анклет, колье, браслеты и серьги. На размещенных кадрах видно, Рианна решила не надевать штаны.

Также можно заметить, что на лице звезды присутствует макияж с акцентом на губы, а волосы собраны в высокий небрежный хвост.

Ранее сообщалось, что Рианна снялась в откровенном виде для собственного модного бренда Savage X Fenty. Тогда певица попозировала перед камерой в кружевном комплекте нижнего белья.