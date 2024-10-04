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23:05, 4 октября 2024Силовые структуры

Россиянин избил уборщицу до комы из-за кота

В Уфе заключили под стражу мужчину, избившего уборщицу до комы из-за кота

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

В Уфе заключили под стражу мужчину, избившего до комы уборщицу, сообщили в следственном управлении СК России по Республике Башкортостан.

По версии следствия, происшествие случилось 27 сентября. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения россиянин заподозрил уборщицу в том, что она скинула его кота с 24-го этажа. Он нанес женщине многочисленные удары руками и ногами по голове и другим частям тела, в результате чего она получила черепно-мозговую травму. Потерпевшая была направлена в больницу, в настоящее время она находится в состоянии комы.

Жителю Уфы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ. «В настоящее время допрашиваются очевидцы совершенного преступления, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы», — сообщили в следственном управлении СК РФ по российскому региону.

Ранее в Железногорске задержали 32-летнего мужчину, избившего 86-летнего дедушку за просьбу покормить кота. Подозреваемый жил с пенсионером в квартире дома на улице Восточная. 12 мая они выпивали и поссорились, так как пострадавший выразил недовольство тем, что внук не покормил питомца.

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      Маргарита Пименова
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