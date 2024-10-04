Российские власти обсудят обсудят упрощение уплаты НДФЛ

РБК: российские власти в ближайшие три года обсудят упрощение уплаты НДФЛ

Российские власти в ближайшие три года планируют изучить возможность некоторых изменений администрирования налогов физических и юридических лиц. Речь идет, в частности, об упрощенной процедуре уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает РБК со ссылкой на приложения к «Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов».

Подобные положения, как уточняется, внесли в Госдуму в пакете документов к проекту бюджета. В документах речь идет, в частности, о необходимости проработки вопроса совершенствования механизма налогового агентирования.

Согласно предложенной инициативе, НДФЛ должен исчисляться и удерживаться «в большинстве ситуаций с возможностью уменьшения суммы дохода на сумму расходов или предусмотренных имущественных вычетов». Как полагают власти, подобный механизм позволит сократить административную нагрузку на физлиц в России.

В настоящее время НДФЛ в стране для работающих по найму уплачивается в ФНС в автоматическом порядке. Эта функция возложена на работодателя, тот удерживает размер налога из зарплаты сотрудника. Налоговыми агентами по НДФЛ также выступают брокеры, банки и компании-плательщики. Некоторые виды налоговых вычетов по НДФЛ россияне могут получать в упрощенном порядке при помощи подачи заявления в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС. Увеличение количества ситуаций, при которых налоговый агент сможет учитывать вычеты физического лица при выплате ему доходов, по мнению налогового юриста ASB Consulting Group Егора Буракшаева, должно также уменьшить объем работы налогового органа.

Со следующего года прогрессивная шкала НДФЛ в России расширится до пяти ступеней. В первой половине июля соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Налог по минимальной ставке будут уплачивать граждане, ежегодные доход которых составляют менее 2,4 миллиона рублей. Оклады от 2,4 до 5 миллионов обложат ставкой 15 процентов, от 5 до 20 миллионов — 18 процентов, от 20 до 50 миллионов — 20 процентов. Налог по максимальной ставке 22 процента должны будут уплатить россияне с ежегодными доходами свыше 50 миллионов рублей.