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07:45, 4 октября 2024Путешествия

Российский блогер описал зарплаты жителей Литвы словом «недурственно»

Фото: MNStudio / Shutterstock / Fotodom

Российский блогер и путешественник описал зарплаты жителей Литвы словом «недурственно». Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

«Сразу оглашу цифры, средняя зарплата литовцев — 1,7 тысячи евро (178,1 тысячи рублей) официально, — написал автор публикации. — Пообщавшись с местными, понял, что реальная средняя зарплата — 1,3 тысячи евро (136,2 тысячи рублей). Недурственно, почему тогда местные практически поголовно жалуются на зарплату?»

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По словам россиянина, все предельно просто и причина в европейских ценниках. «Верно, зайдя в любой продуктовый на ценниках мы увидим стоимость в евро, — пояснил он. — Банально, булка хлеба здесь стоит 170 рублей».

Путешественник подчеркнул, что «кусаются» также цены на медицинские услуги, образование, автомобили и бытовую технику. «Вот и получается, что получают литовские работяги скромно, крупные покупки делают либо в нашей стране, либо у белорусов, зато ругают нашего брата, словно мы им враги номер один, — добавил он. — Двойные стандарты в самом прямом смысле этого выражения».

Ранее российская тревел-блогерша посетила четыре страны в Европе и рассказала, как местные жители относятся к русским. Путешественница побывала в Швеции, Норвегии, Исландии и Франции и не заметила там отмены русской культуры.

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      Фариза Бацазова
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