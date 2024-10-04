Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:25, 4 октября 2024Экономика

Сервис доставки еды запустит услугу бронирования столиков в ресторанах

«Яндекс» купил сервис LeClick и ПО для запуска бронирования столиков

Фото: Lightscape / Unsplash

«Яндекс Еда» в ноябре запустит функцию онлайн-бронирования столиков в ресторанах. Она будет доступна в разделе «Куда сходить», который появился в сервисе весной 2024 года.

Для запуска онлайн-бронирования «Яндекс» купил сервис LeClick и специализированное ПО для хостес SmartReserve. После закрытия сделки сервисы перейдут на инфраструктуру «Яндекса», а их команды сосредоточатся на развитии решения для ресторанов. Ожидается, что сделка поможет компании сосредоточиться на развитии решения для ресторанов. С его помощью заведения смогут не только управлять бронированиями, но и ближе знакомиться со своей аудиторией — чтобы лучше понимать, как ее растить и удерживать.

С запуском бронирования в «Яндекс Еде» пользователи смогут целиком спланировать поход в ресторан: выбрать заведение с помощью фильтров и рекомендаций, зарезервировать в нём столик и построить маршрут.

Первыми получать резервы столиков из «Яндекс Еды» начнут рестораны-партнеры LeClick, уже работающие с системой SmartReserve. Заведения, которые пока не пользовались этими сервисами, могут подключиться к ним.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шаповалова
      Обсудить
      Последние новости

      «Кошмар только начался». Российские бойцы на двух БТР разгромили колонну ВСУ под Курском

      Ирину Шейк засняли в прозрачном платье

      В России учительница ученика головой о дверь, обозвала его и попала на видео

      В России таксист-мигрант закрылся в машине с двумя школьницами и отказался их выпускать

      В Раде назвали поражением Украины отступление ВСУ из Угледара

      Перевозивший туристов катер вспыхнул во время рейса и попал на видео

      Раскрыты подробности подрыва машины сотрудника ЗАЭС

      Дочь Тутберидзе объяснила смену спортивного гражданства

      Милонов высказался об идее вернуть в России налог на бездетность

      В Минобороны рассказали о предстоящих ракетных пусках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше