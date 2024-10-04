Сервис доставки еды запустит услугу бронирования столиков в ресторанах

«Яндекс» купил сервис LeClick и ПО для запуска бронирования столиков

«Яндекс Еда» в ноябре запустит функцию онлайн-бронирования столиков в ресторанах. Она будет доступна в разделе «Куда сходить», который появился в сервисе весной 2024 года.

Для запуска онлайн-бронирования «Яндекс» купил сервис LeClick и специализированное ПО для хостес SmartReserve. После закрытия сделки сервисы перейдут на инфраструктуру «Яндекса», а их команды сосредоточатся на развитии решения для ресторанов. Ожидается, что сделка поможет компании сосредоточиться на развитии решения для ресторанов. С его помощью заведения смогут не только управлять бронированиями, но и ближе знакомиться со своей аудиторией — чтобы лучше понимать, как ее растить и удерживать.

С запуском бронирования в «Яндекс Еде» пользователи смогут целиком спланировать поход в ресторан: выбрать заведение с помощью фильтров и рекомендаций, зарезервировать в нём столик и построить маршрут.

Первыми получать резервы столиков из «Яндекс Еды» начнут рестораны-партнеры LeClick, уже работающие с системой SmartReserve. Заведения, которые пока не пользовались этими сервисами, могут подключиться к ним.

