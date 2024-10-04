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13:57, 4 октября 2024Экономика

Северная Корея поможет России справиться с неурожаем яблок

Россельхознадзор: Россия договорилась с Северной Кореей о поставках яблок

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Северная Корея поможет России справиться с неурожаем яблок из-за майских заморозков в центральном и северо-западном регионах. Об этом «Российской газете» рассказали в Россельхознадзоре.

Текущий урожай составит лишь 30-40 процентов от обычного. Из-за этого фрукты в магазинах подорожали почти вдвое, отмечают в ведомстве. Чтобы исправить ситуацию, выпавшие объемы яблок заместят поставками из Азербайджана, Армении, Турции, Сербии, Китая, Белоруссии и Приднестровья. Также фрукты будут закупать у северокорейских фермеров, соответствующую договоренность с Пхеньяном подтвердили эксперты.

Участники рынка уже предупредили, что в 2025 году российский сидр серьезно подорожает из-за дефицита сырья. По словам председателя Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александра Казакова, цены на техническое яблоко поднялись на 25-100 процентов в зависимости от региона.

Одним из основных поставщиков яблок для России в январе-июле 2024 года стал Китай — из соседнего государства импортировали 22,2 тысячи тонн фруктов. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года импорт вырос в 2,9 раза. При этом цены на импортируемые из Китая яблоки снизились по сравнению с прошлогодними значениями на 24,1 процента — до 904,4 доллара за тонну.

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