Тигр съел косившего траву фермера

В Индии тигр съел 50-летнего фермера в штате Уттар-Прадеш

В Индии тигр набросился на фермера, который косил траву у плантации сахарного тростника. Об этом пишет The Times of India.

Нападение произошло рядом с деревней Наягаон Шахпур в штате Уттар-Прадеш 1 октября. Тигр вцепился в горло 50-летнему Прабху Даяле. Когда односельчане обнаружили останки пострадавшего, выяснилось, что зверь частично их съел.

После случившегося в районе произошли серьезные массовые волнения, так как мужчина стал уже пятой жертвой диких кошек за два месяца. Считается, что тигры приходят к жилью из соседнего леса Мохаммади. Чтобы унять возмущенных людей, понадобились усилия 200 полицейских.

Сотрудники Департамента лесного хозяйства заявили, что раньше в этом районе тигров не было. В ведомстве считают, что на мужчину мог напасть не тигр, а леопард. Сейчас чиновники занимаются расследованием инцидента.

Ранее сообщалось, что в Индии поймали глухого тигра, который съел 10 человек в районе тигриного заповедника Пилибхит в штате Уттар-Прадеш. Считается, что животное охотилось на людей около двух месяцев.